Adam Levine rejette une fan montée sur scène et crée la polémique (Vidéo)

Alors qu'il chantait à Hollywood lors du concert caritatif «We can survive», Adam Levine a repoussé une fan venue le rejoindre sur scène. Sur les réseaux sociaux, le comportement de l'artiste américain a indigné.

Sur la vidéo qui cumule des millions de vues sur TikTok et Instagram, on voit une jeune femme masquée monter sur scène et aggriper le bras d'Adam Levine, avant d'être évacuée manu militari par un agent de sécurité.

Pas vraiment flatté par le geste, le chanteur a froidement ignoré son admiratrice, avant de lâcher un «f*uck» et de s'éloigner en se secouant les épaules d'un air dégôuté.

La séquence a choqué de nombreux internautes, qui ont accusé le leader du groupe Maroon 5 de mépriser ses fans. Quelques jours plus tard, Adam Levine s'est exprimé dans un story Instagram afin d'éteindre le bad buzz.

«J’ai toujours été quelqu’un qui aime, respecte, vénère nos fans. Sans nos fans, nous n’avons pas de travail. Je le dis tout le temps [...] Penser que quelqu’un puisse croire que je pense que nos fans sont inférieurs à nous me retourne l’estomac. Ce n’est tout simplement pas ce que je suis», a-t-il assuré, avant d'expliquer son attitude de dégoût. «Quand vous êtes surpris, parfois, vous vous secouez un bon coup et vous passez à autre chose. Parce que je fais mon travail à ce moment-là. C’est ce dont je suis fier.»