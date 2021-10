Gigi Hadid et Zayn Malik séparés : le chanteur aurait frappé sa belle-mère

Suite à dispute survenue dans leur famille, le chanteur Zayn Malik aurait frappé sa belle-mère, Yolanda Hadid, comme elle le maintient. Le jeune homme a décidé de s’exprimer sur Twitter, mais plusieurs sources avancent que le couple, formé par lui et Gigi Hadid, se serait déjà séparé.

«Comme vous le savez, je suis une personne discrète et je veux vraiment créer un espace privé et sain dans lequel ma fille peut grandir», explique-t-il. L’ancien chanteur des One Direction poursuit sans nier les faits qui lui sont reprochés. «Dans le souci de protéger cet espace, j’ai accepté de ne pas contester les déclarations attestant d’une dispute que j’ai eue avec un membre de la famille de ma partenaire», confie-t-il.

Sans pour autant affirmer être séparé de Gigi Hadid avec qui il a eu un enfant en septembre 2020, Zayn Malik n’hésite pas à revenir sur la confrontation qu’il a eue avec sa belle-mère. Cette dernière se serait introduite dans la maison du couple alors que sa fille était absente depuis plusieurs semaines, comme le précise l’artiste musical sur le réseau social.

Selon TMZ, Yolanda Hadid affirme que Zayn Malik l’aurait frappée la semaine dernière, et elle envisagerait sérieusement de rapporter les faits à la police. Toutefois, le chanteur de 28 ans a déclaré «qu’il niait catégoriquement avoir frappé Yolanda Hadid en ajoutant qu’il refuse de donner plus de détails». Il espère que sa belle-mère «reconsidérera ses fausses allégations et s’efforcera de résoudre ces problèmes familiaux en privé», conclut le jeune homme.

Une séparation imminente

Selon plusieurs sources, Gigi Hadid et Zayn Malik serait pourtant séparés depuis plus d’un mois, comme le précise TMZ. Des informations reprises par le site People qui maintient qu’une nouvelle séparation entre les deux serait proche : «Ils ne sont plus ensemble en ce moment. Mais ils restent deux très bons parents. Ils sont coparents», a ainsi révélé un ami de la famille au site américain.

Pour rappel, Gigi Hadid et Zayn Malik forment un couple depuis 2015. Les deux célébrités se sont pourtant déjà séparées en mars 2018, et une nouvelle fois en janvier 2019. Il ne s’agirait donc pas de leur première rupture.