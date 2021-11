Halloween 2021 : Saurez-vous reconnaître ces stars ?

Halloween inspire chaque année les stars. Et c'est sur les réseaux sociaux qu'elles ont partagé leurs facéties, leur amour pour le macabre, avec toujours une pointe d'humour noir.

Entre les hommages au bestiaire alien de Star Wars, le monde des sorciers d'Harry Potter ou encore le phénomène Squid Game, chanteurs, actrices, sportifs, mannequins et influenceurs ont rivalisé d'imagination (et de moyens) pour parader avec des costumes et des maquillages dignes des fillms à gros budget.

Et c'est avec un hommage à la célèbre Famille Addams que le chanteur et musicien John Legend a ouvert le bal d'Halloween 2021 en compagnie de sa propre famille pour amuser ses 14 millions d'abonnés sur Instagram.

L'actrice new-yorkaise Kerry Washington (Scandal, Django Unchained) a quant à elle parodié la série Squid Game et ses fameux jogging numérotés.

Le footballeur français Kylian Mbappé a mixé les influences en détournant le film Un Prince à New York (1988). Sa version zombifiée du costume d'Eddy Murphy a fait sensation lors de la petite fête organisée par le PSG.

Le rappeur Lil Nas X a sans doute adopté l'un des déguisements et maquillage les plus impressionnants de ce nouvel Halloween en misant sur «Celui dont on ne doit pas prononcer le nom», alias Voldemort, éternel méchant de la saga Harry Potter.

L'actrice Courteney Cox (Friends) s'est également mise en scène pour unE parodie du film Scream, dont elle avait été une des vedettes en 1996. Un nouveau clin d'œil et un beau coup de pub, alors qu'elle jouera dans le prochain volet de la saga, prévu en salle en 2022.

Enfin, la chanteuse Taylor Swift s'est déguisée en… écureuil. Un choix étonnant, qui n'a pas échappé aux internautes.