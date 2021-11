Tony Yoka officialise son divorce avec Estelle Mossely

Les deux champions olympiques de boxe de Rio, en 2016, ont annoncé officialisé leur divorce, le dimanche 31 octobre, par le biais d'une publication sur le compte Instagram de Tony Yoka.

Après une première séparation, annoncée sur les réseaux sociaux en 2019, Tony Yoka et Estelle Mossely ont donc mis un terme définitif à leur relation. Le message du boxeur, touchant, souligne les merveilleux moments passés aux côtés de sa compagne.

«Aujourd'hui j'aimerais faire une annonce qui n'est pas simple. Estelle et moi sommes divorcés depuis quelques mois maintenant. C'est une page qui se tourne. Nous avons partagé de grands moments, à jamais gravés dans nos mémoires et notre histoire. Je ne lui souhaite que du bonheur car c'est une belle personne et une grande championne», a écrit l’ancien champion du monde amateur en 2015 dans la catégorie super-lourds.

La star montante de la discipline masculine en France a indiqué que le bonheur des deux enfants issus de leur union serait toujours prioritaire à l’avenir. «Je voudrais la remercier pour toute cette période de notre vie et d’avoir mis au monde nos magnifiques enfants. La priorité est et restera leur bien-être», a indiqué le sportif de 29 ans, avant de remercier l’ensemble des fans qui ont apporté leur soutien au couple au fil des années.

De son côté, Estelle Mossely n'a pas communiqué, pour l'instant.