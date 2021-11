Kylian Mbappé : La star du PSG en couple avec la fille de David Hallyday ?

Après de nombreuses rumeurs d’idylles, Kylian Mbappé ne serait désormais plus un cœur à prendre. Le footballeur français semblerait avoir trouvé l’amour auprès d’Emma Smet, fille du chanteur David Hallyday et de la mannequin Estelle Lefébure.

C’est lors d’une rencontre du PSG face à Lille, le 29 octobre dernier au Parc des Princes, que Kylian Mbappé a été aperçu en compagnie d’Emma Smet, actrice de la série Demain Nous Appartient. Dans l’incapacité de jouer suite à une infection ORL, l’attaquant parisien se trouvait dans les gradins. Présent pour soutenir ses coéquipiers, le prodige du ballon semblait toutefois distrait par autre chose. Entre échanges de regards, discussions, et fous rires, les deux jeunes gens paraissaient particulièrement complices, assez pour imaginer plus qu’une simple amitié.

C’est à l’occasion de l’anniversaire de Neymar, en février 2019 que Kylian Mbappé rencontre la fille de David Hallyday. Une soirée d’anniversaire à laquelle les invités devaient s’habiller en rouge. Emma Smet avait, elle, opté pour une tenue noire et blanche. Une boulette qui selon le magazine Voici aurait séduit le numéro 10 des Bleus.

Ils ne s’étaient pourtant jamais affichés ensemble, jusqu’à ce fameux 29 octobre 2021. Pour l’heure, si les deux stars restent silencieuses, leurs moindre faits et gestes risquent d’être scrutés avec attention dans les prochains jours.