Will Smith révèle être tombé amoureux de sa partenaire de tournage alors qu'il était marié

Alors qu’il était marié à Sheree Zampino, l’acteur Will Smith est tombé amoureux de Stockard Channing sur le tournage du film «Six degrés de séparation», a-t-il révélé dans son autobiographie, intitulée «Will».

«Sheree et moi étions dans les premiers mois de notre mariage avec un tout nouveau bébé et pour elle, je peux imaginer que cette expérience était pour le moins déstabilisante», a notamment écrit la star de 53 ans.

«Elle avait épousé un certain Will Smith et vivait maintenant avec un certain Paul Poitier. Et pour ne rien arranger, pendant le tournage, je suis tombé amoureux de Stockard Channing…», poursuit-il dans son livre, qui sortira le 9 novembre prochain, et dont le média People s’est procuré les bonnes feuilles.

il voulait «désespérément voir et parler à Stockard»

Après le tournage du film, réalisé par Fred Schepisi et sorti en 1993, celui qui joue le rôle de l’agent J dans «Men in Black» est retourné à Los Angeles avec Sheree Zampino et Trey, son premier fils, explique-t-il, précisant que son mariage «connaissait des débuts difficiles».

Et il s’est retrouvé «à vouloir désespérément voir et parler à Stockard», ajoute-t-il. En 1995, deux ans après la sortie de «Six degrés de séparation», l’acteur a divorcé de sa première femme, après trois ans de mariage. Ils s’étaient rencontrés sur le tournage du film «Un monde différent».