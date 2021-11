Wolverine : Hugh Jackman affole la Toile en postant une photo de lui en pleine séance de musculation

Un cliché qui sème le doute. L’acteur australien Hugh Jackman, célèbre pour son personnage de Wolverine dans la série des X-Men, a affolé la Toile après avoir posté une photo de lui en pleine séance de musculation.

«Est-ce juste moi - ou est-ce que ce type a vraiment l'air de souffrir ?!!, a-t-il écrit sur Twitter, ce jeudi 4 novembre, en légende de sa publication. Il a ensuite ajouté le hashtag #Wolverine, relançant ainsi les rumeurs quant à son éventuel retour dans la peau velue du mutant.

Is it just me - or does this guy look like he’s in some real pain?! #tbt #wolverine pic.twitter.com/PqqZ7pwyfU

— Hugh Jackman (@RealHughJackman) November 4, 2021