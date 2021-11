Polémique : Travis Scott accusé d’avoir fermé les yeux sur les violences lors de son concert

Alors que huit personnes sont décédées vendredi lors d’un mouvement de foule au festival Astroworld à Houston, au Texas, la polémique sur la responsabilité de Travis Scott enfle. Certains internautes l’accusent d’avoir fermé les yeux et continué à faire le show malgré les violences.

Plusieurs vidéos postées sur Twitter montrent les spectateurs tenter d’avertir le rappeur en criant «stop the show !» («arrêtez le concert», en français), alors que plusieurs victimes ont été blessées à la suite du mouvement de foule.

Travis Scott aurait marqué au moins deux pauses de quelques minutes dans son spectacle, après avoir remarqué qu’une ambulance se déplaçait dans la foule pour prendre en charge des blessés, selon le Houston Chronicle. Sur les réseaux sociaux, certaines vidéos montrent le rappeur perché sur une plateforme regarder en direction des policiers de Houston.

Ces derniers prenaient en charge une victime inconsciente, tout en continuant de danser. Certains internautes se sont insurgés et affirment que Travis Scott ne pouvait pas ne pas avoir vu les victimes ni entendu les supplications du public. Impossible pourtant de savoir si la star américaine a entendu les personnes lui crier d’arrêter le spectacle, compte tenu du volume de la musique.

Another video of the crowd chanting “Stop The Show”… what more could they have done to get someone’s attention??? pic.twitter.com/6n5d6qrJE1

— damn (@DexterL07617514) November 6, 2021