L'énorme bague de fiançailles de Paris Hilton impressionne les internautes

A quelques jours de son mariage avec l'homme d'affaires Carter Reum, Paris Hilton a fait parler d'elle en arborant une bague de fiançailles à la taille démesurée.

La star est apparue tout sourire ce lundi dans les tribunes du SoFi Stadium de Los Angeles, où elle assistait à un match de football américain.

Si l'équipe des Rams dont elle portait les couleurs a été sévèrement battue par les Titans du Tennessee, cela n'a pas eu l'air d'affecter le moral de Paris Hilton qui ne pense qu'à son mariage, prévu jeudi 11 novembre prochain.

Having so much fun seeing the @RamsNFL with my love! @NBC #SundayNightFootball #RamsHouse Kicking off our wedding week… 4 Days to go! pic.twitter.com/QdjrKPC3UI

— Paris Hilton (@ParisHilton) November 8, 2021