L'influenceuse Milla Jasmine affirme gagner «entre 20.000 et 100.000 euros par mois»

Star de la téléréalité et influenceuse sur les réseaux sociaux, Milla Jasmine a dévoilé son salaire mensuel. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que ce dernier est mirobolant.

Dans un entretien donné à Public, la candidate de téléréalité, connue pour avoir participé aux «Marseillais», aux «Anges de la Téléréalité» ou encore aux «Princes de l’amour», a dévoilé gagner «entre 20.000 et 100.000 euros par mois». Une somme qui provient majoritairement des placements de produits qu’elle effectue sur les réseaux sociaux.

Sur Instagram, l’influenceuse originaire de Versailles compte plus de 3 millions d’abonnés, un socle fort qui explique son succès auprès des marques. Cependant, si Milla Jasmine gagne beaucoup d’argent, la somme n’est jamais la même. «On n’a pas de salaire fixe», explique-t-elle, prenant l’exemple du confinement. «Pendant la période du confinement, on a gagné beaucoup plus que jamais auparavant. Tout simplement parce que les gens n’avaient que ça à faire, acheter en ligne.»

expatriée à Dubaï

Avec ses hauts revenus, Milla Jasmine a fait le choix de s’expatrier à Dubaï pour optimiser sa fiscalité. Un choix fait par beaucoup d’influenceurs que la jeune femme de 32 ans assume totalement. «Pourquoi rester dans un pays où on te prend 60% de ce que tu gagnes alors qu’ici, on ne nous prend quasiment rien ?», ajoutant également à cette explication le choix de la sécurité : «A Dubaï, il fait beau toute l’année et puis surtout, c’est très sécurisé. On a envie de sortir sans avoir peur de porter une montre ou de se faire arracher son sac à main.»

L’influenceuse fait actuellement partie du casting des «Marseillais vs le Reste du Monde» sur W9.