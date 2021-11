Paul Rudd nommé l'homme le plus sexy de l'année 2021, à sa grande surprise

Paul Rudd a été nommé « l’homme le plus sexy » de l’année 2021 par le magazine américain People. Le comédien de 52 ans succède à Michael B. Jordan au palmarès.

Connu pour ses rôles dans les films Marvel Ant-Man et Avengers, Paul Rudd a confié avoir été surpris de recevoir une distinction qu’il partage désormais avec des acteurs tels que George Clooney, Brad Pitt, Dwayne Johnson, Idris Elba, David Beckham ou encore Chris Hemsworth (toutes les couvertures de People, ICI). «J’ai conscience que, quand les gens vont entendre mon nom associé à ce titre, ils vont se dire ‘Quoi ?’. Ce n’est pas de l’humilité feinte. Il y a tellement de personnes qui mériteraient d’obtenir cette distinction autre que moi», a-t-il réagit dans l’émission américaine The Late Show with Stephen Colbert.

«Je suppose que je vais passer plus de temps sur des yachts. Je suis ravi d’améliorer le côté yacht de ma vie. Et je vais probablement m’améliorer à prendre un air désabusé dans une lumière tamisée. Cela va m’aider à devenir plus profond et mystérieux», s’est-il amusé.

Paul Rudd a également dévoilé la réaction de son épouse, Julie Yaeger, qui partage sa vie depuis 18 ans, et avec laquelle il a eu deux enfants, Jack, 17 ans, et Darby, 12 ans. «Elle a été très gentille. Après la surprise et les rires, elle m’a dit ‘ils ont fait le bon choix’. Et c’était très mignon. Elle me mentait probablement, mais que voulez-vous qu’elle fasse d’autre ?», raconte le comédien.