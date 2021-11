Sex and the City : Sarah Jessica Parker pousse un coup de gueule contre ceux qui disent qu'elle a vieilli

Sarah Jessica Parker, l’héroïne iconique de Sex and the City, en a assez des critiques qu’elle subit sur son âge.

23 ans après la sortie de l’épisode pilote de Sex and the City, Sarah Jessica Parker va renfiler les talons aiguilles de la déjantée Carrie Bradshaw. Plus de deux décennies après, il est donc normal que les interprètes de la bande de copines aient vieilli et ça, l’actrice entend le faire savoir.

Alors qu’elle fait la couverture de Vogue, Sarah Jessica Parker s’indigne dans le magazine : «Il y a tellement de discussions misogynes sur nous qui n'existeraient jamais à propos d'un homme.» L’actrice prend le tabou des cheveux gris chez une femme, «'Cheveux gris, cheveux gris, cheveux gris. Est-ce qu'elle a des cheveux gris ?' Je suis assise avec Andy Cohen. Et il a une tête pleine de cheveux gris, et il est exquis. Pourquoi est-ce que c'est normal pour lui ? Je ne sais pas quoi vous dire !»

Sarah Jessica Parker : «je vais faire quoi ? Arrêter de vieillir ?»

L’actrice estime que les femmes présentes sur les réseaux sociaux sont en permanence critiquées sur leur physique : «Tout le monde a quelque chose à dire. 'Elle a trop de rides, elle n'en a pas assez'. On a presque l'impression que les gens ne veulent pas que nous soyons parfaitement bien dans notre peau, comme s'ils appréciaient presque que nous soyons tristes de ce que nous sommes aujourd'hui, que nous choisissions de vieillir naturellement et de ne pas être parfaite, ou que nous décidions de faire quelque chose pour nous sentir mieux».

Ainsi, pour l’actrice, qu’une femme décide de ne pas avoir recours à la chirurgie esthétique (comme elle) ou d’y avoir recours (comme sa co-star Kristin Davis), lorsqu’elle vieillit elle sera toujours plus jugée qu’un homme. De quoi faire ironiser Sarah Jessica Parker : «Je sais à quoi je ressemble. Je n'ai pas le choix. Je vais faire quoi ? Arrêter de vieillir ? Diparaître ?»

Un coup d’éclat qui intervient un mois seulement avant la sortie de la suite en décembre 2021. Cette suite intitulée « And Just Like That.. », réunira le casting d’origine à l’exception de Kim Cattrall, l’interprète de Samantha qui n’a pas souhaité recommencer l’aventure, estimant la page Sex and the City tournée.