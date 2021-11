«Les feux de l’amour» : Jerry Douglas, star de la série, est mort

L’inoubliable interprète du personnage de «John Abbott» dans la série «Les Feux de l’amour», Jerry Douglas, est décédé mardi 9 novembre, à l’âge de 88 ans.

«Veuillez vous joindre à nous pour adresser nos sincères condoléances à la famille de Jerry Douglas… Il manquera énormément à celle des Feux de l’amour», a partagé la production sur ses réseaux sociaux, ce jeudi.

Le comédien est mort «des suites d’une brève maladie», comme l’a informé la chaîne CBS sur laquelle est diffusée la série depuis 1973.

Après deux premiers comédiens à avoir tenu le rôle du chef de l’entreprise «Jabot Cosmetics», Brett Halsey avait passé le témoin à Jerry Douglas en 1982, qui avait alors repris le personnage de John Abbott de manière régulière durant vingt-cinq ans.

En mars 2006, la production avait ensuite pris la décision de faire mourir ce personnage principal. Toutefois, il arrivait à Jerry Douglas de revenir prêter ses traits à «John Abbott», lors de certaines séquences où son personnage revenait sous forme d’esprit dans le but de conseiller d’autres protagonistes. La dernière fois que l’acteur était apparu dans «Les Feux de l’amour», remonte ainsi à 2016.

Passion pour le jazz

Papa de Jod et Avra, issus de son premier mariage, il a eu un troisième enfant nommé Hunter avec sa seconde épouse, Kymberly Bankier qui partageait sa vie depuis ces trente-sept dernières années.

En plus de la télévision, Jerry Douglas a également goûté au cinéma à travers quelques petits rôles, mais aussi en tant que producteur et scénariste. Il aimait également la musique, et avait même tenté l’expérience dans ce milieu en sortant un album de jazz en 2007, intitulé «The Best is Yet to Come», qui se traduit par «le meilleur reste à venir».