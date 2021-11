Miss Univers 2021 : Clémence Botino représentera la France

Clémence Botino, Miss Guadeloupe 2019 élue Miss France 2020, représentera la France lors du concours Miss Univers, qui se tiendra à Eilat (Israël), le dimanche 12 décembre.

La jeune femme de 24 ans, qui a vécu un règne pas comme les autres, marqué par la crise sanitaire, a annoncé la nouvelle sur son compte Instagram.

«C’est avec énormément de fierté, d’émotions, de joie, de larmes que je vous annonce ma participation officielle au concours de Miss Univers 2021», a écrit la reine de beauté.

«Si vous saviez à quel point j’en ai rêvé», a-t-elle poursuivi, avant d’ajouter : «Aujourd’hui je me sens plus forte, plus femme, plus fière. Quel honneur de représenter mon pays».

Lors de la précédente édition, organisée en Floride, Amandine Petit, Miss France 2021, a décroché la 13e place. La dernière Française à avoir remporté ce titre est Iris Mittenaere, en 2017.

«Depuis plusieurs années, nos représentantes nationales ont réussi à démontrer que la France comptait parmi les pays les plus représentés dans les finalistes des concours internationaux», a déclaré dans un communiqué Sylvie Tellier, directrice de la Société Miss France.

C’est «une véritable satisfaction pour notre organisation qui depuis des années travaille activement au rayonnement des valeurs chères au concours Miss France au-delà de nos frontières», a-t-elle poursuivi, se disant «très fière» du parcours de Clémence Botino.