Paris Hilton s’est mariée avec Carter Reum, elle dévoile sa sublime tenue

Paris Hilton a dit «oui» à l’homme d’affaires Carter Reum. Fiancé en février dernier, le couple a sauté le pas hier, jeudi 11 novembre, à Los Angeles.

Alors que la célébration de leur mariage doit durer trois jours comme le rapporte Page Six, et se poursuivra donc ce vendredi soir et demain samedi, Paris Hilton a posté sur son compte Instagram une première photo d’elle dans une sublime robe aux motifs floraux signée Oscar de la Renta.

Un cliché accompagné d’un message qui en dit long sur son bonheur : «Mon éternité commence aujourd'hui...» a ainsi écrit la quadragénaire.

Un mariage et bientôt une famille ?

Célébré en grande pompe, les festivités et les préparatifs font d’ailleurs l’objet d’une série documentaire en treize épisodes «Paris in love» diffusée sur Peacock depuis ce jeudi. Il permet de suivre Paris Hilton dans la préparation de ce grand jour.

Le couple qui file le parfait amour depuis deux ans n’attend désormais plus qu’une chose : fonder une famille, comme l’expliquait l’héritière à Variety, en juin dernier. La star américaine qui s’est lancée en début d'année dans un processus de fécondation in vitro, espère en effet pouvoir devenir mère sans tarder.

«Nous en parlons tout le temps. Nous prévoyons des noms. Nous sommes tellement excités de commencer à avoir notre famille en 2022. Alors l'année prochaine, j'ai hâte d'y être» avait-elle à l’époque confié au magazine américain.