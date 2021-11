David Ginola : sa compagne Maëva Denat craint pour la vie de l'ancien footballeur

Dans une interview accordée au site britannique The Sun, Maëva Denat, la nouvelle compagne de David Ginola, a confié ses craintes vis-à-vis de l’ancien international français après son arrêt cardiaque en 2016.

La jeune femme de 37 ans évoque notamment l’hygiène de vie de David Ginola comme la principale source de ses inquiétudes. Selon Maëva Denat, malgré le fait d’avoir été cliniquement mort pendant 9 minutes le 19 mai 2016 après une crise cardiaque, il continue de manger comme un «viking» et de fumer des cigarettes. «Ma plus grande crainte est que quelque chose lui arrive et de ne pas le voir rentrer à la maison», lance-t-elle à propos de l’homme de 54 ans qui a lutter contre l’anxiété et une légère dépression après l’incident.

«Je l’encourage à prendre soin de lui, mais c’est une lutte permanente. David aime cuisiner et manger, il peut dévorer trois assiettes quand vous avez à peine terminer la première. Comme la plupart des Français, il aime boire du vin et fumer des cigarettes, mais j’essaie de faire en sorte qu’il arrête», continue Maëva Denat, qui a fait la rencontre de David Ginola quelques heures avant la crise cardiaque du footballeur.

En 2016, David Ginola, qui a subi un quadriple pontage, avait révélé avoir frôlé la mort. Le massage cardiaque réalisé par ses amis, et plus particulièrement Frédéric Mendy, au moment de sa perte de connaissance, lui a sauvé la vie. «Je reviens de très loin. Je ne m'y attendais pas du tout ! Je suis tombé lors d'un match caritatif à Mandelieu en deuxième mi-temps. Et voilà. (…) Les premiers secours ont été évidemment très importants. Les massages cardiaques prodigués par tous mes amis qui étaient sur le terrain, le Samu, les médecins et les infirmières qui ont fait tout ce qu'il fallait, ont permis que je sois ici devant vous», confiait-il.