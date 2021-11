La chanteuse Sophia Urista urine sur un de ses fans en plein concert et crée la polémique

Certains artistes dérapent parfois un peu trop. En plein festival aux Etats-Unis, la chanteuse Sophia Urista, du groupe Brass Against, a littéralement uriné sur un de ses fans en plein concert.

Un comportement particulièrement choquant, qui a poussé le groupe à présenter ses excuses. Alors que le groupe de métal était invité lors du festival Welcome to Rockville au Daytona International Speedway, en Floride le 12 novembre dernier, Sophia Urista est allée trop loin.

En pleine reprise de Wake Up, un titre de Rage Against the Machine, la chanteuse a invité un homme placé au premier rang à monter sur scène pour une «golden shower» (en français «douche dorée»). La séquence ahurissante a été filmée et diffusée sur les réseaux sociaux (attention, les images ci-dessous peuvent choquer).

Le spectateur n'a pas hésité à monter sur scène, à s'allonger et à se faire uriner dessus par la chanteuse postée juste au-dessus de son visage, sous les yeux médusés des spectateurs.

Brass Against, qui compte plus de 450.000 fans sur son compte Facebook, s'est excusé pour cette «performance» plus que douteuse.

We had a great time last night at Welcome to Rockville. Sophia got carried away. That's not something the rest of us expected, and it's not something you'll see again at our shows. Thanks for bringing it last night, Daytona.

— Brass Against (@BrassAgainst) November 13, 2021