Adele évoque sa perte de poids et s'en prend à ses critiques

Dans un entretien accordé à Oprah Winfrey dans le cadre de son concert exceptionnel «Adele One Night Only», diffusé dimanche soir sur la chaîne américaine CBS, la chanteuse est revenue sur son impressionnante perte de poids.

Comme elle l’avait déjà évoqué par le passé, Adele explique s’être mise au sport afin de gérer son anxiété. La chanteuse de 33 ans révèle avoir énormément souffert de son divorce d’avec Simon Konecki en 2019, au point de faire de «terrifiantes» crises de panique. «J’ai eu des crises de panique terrifiantes à la fin de mon mariage. J’étais totalement paralysée, et cela m’inquiétait d’autant plus que je perdais totalement le contrôle de mon corps», explique-t-elle.

L’interprète de Easy on me, qui avait déjà fait du sport par le passé pour un problème de dos, a remarqué qu'elle se sentait beaucoup mieux mentalement après ses entraînements. Elle a donc décidé d’y aller plus régulièrement. «Je ne souffrais plus d’anxiété dans la salle de sport. Donc j’y suis allée tous les jours», poursuit-elle. «C’est devenu un temps rien que pour moi, à un moment où je n’avais rien d’autre à faire. Avoir ce rendez-vous quotidien m’a aidé à maintenir mon équilibre», détaille Adele.

Reprendre le contrôle de sa vie

La chanteuse de 33 ans insiste sur le fait que la perte de poids n’a jamais été la raison pour laquelle elle a repris une activité sportive régulière. Cela ne l’a pas empêchée de se retrouver au cœur de conversations à propos des 45 kilos qu’elle a perdus. Si Adele affirme ne pas avoir été choquée par les réactions de ses fans, elle aimerait toutefois que l’apparence d’une personne ne soit pas à ce point mise en avant.

«Cela ne m’a pas dérangée car mon corps a été objectifié tout au long de ma carrière. (…) Je n’ai jamais admiré une personne pour son corps. (…) J’étais pour le bien-être et l’acceptation de son corps avant, et je le suis encore aujourd’hui. Mais ce n’est pas mon boulot de valider la manière dont les gens se sentent dans leur corps. Et je me sens mal de me dire que cela (sa perte de poids, ndlr) ait pu mettre des gens mal à l’aise par rapport à leur propre corps, mais ce n’est pas mon boulot. J’essaie juste de reprendre le contrôle de ma propre vie», lance Adele.

La chanteuse avoue ne pas être obnubilée par son poids, et qu’elle aime toujours se faire plaisir en allant au restaurant occasionnellement, et parfois même dans des fast-foods. Cela ne change pas le fait que la salle de sport soit devenue un de ses endroits préférées, elle qui avoue être désormais capable de soulever plus de 77 kilos de fonte au top de sa forme. Adele affirme également s'être découvert des talents de boxeuse. «J’ai un crochet du gauche capable de vous tuer», s’amuse-t-elle.