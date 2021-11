Céline Dion malade : sa sœur n'est pas «inquiète»

Alors que Céline Dion a été contrainte d’annuler le 19 octobre dernier son grand retour sur scène à Las Vegas, prévu début novembre pour des raisons de santé, elle inquiète ses fans. Si la chanteuse reste particulièrement discrète, sa sœur aînée, Claudette Dion, a donné des nouvelles.

« On n’est pas inquiet », a expliqué l’aînée de la star à TVA nouvelles, une chaîne de télévision québécoise, précisant qu’il n’était pas question de cacher quoique ce soit sur l’état de santé de l’interprète de «Pour que tu m’aimes encore». « Si cela avait été extrêmement grave on le saurait. Le discours n’est pas de ne pas en parler parce que c’est plus grave qu’on l’entend : ce n’est pas cela du tout le discours», a-t-elle ajouté, se voulant rassurante. «On sait qu’elle est bien entourée, elle est intelligente et on n’est pas inquiet », a-t-elle martelé.

Un repos nécessaire évoqué

Depuis l’annonce de l’annulation de ses concerts en raison de « spasmes musculaires », comme elle l’a fait savoir dans un communiqué, Céline Dion a de son côté choisi de ne pas prendre la parole et semble surtout avoir besoin de repos d’après Claude Dion.

« Je pense qu’elle a poussé un peu fort et que ses muscles lui parlent. Céline veut donner plus que la machine lui permet. Ce n’est pas la première fois que ça lui arrive. Il faut qu’elle prenne de petites journées de congé, qu’elle apprenne à s’écouter et à ne pas trop pousser sa machine à fond », rapporte Voici.

Connue pour son perfectionnisme et ses shows spectaculaires durant lesquels Céline Dion ne ménage jamais ses efforts, la chanteuse de 53 ans semble cette fois vouloir écouter son corps. Elle avait expliqué le 19 octobre sur son compte Instagram devoir se concentrer « sur (sa) santé pour vite aller mieux… Je veux m’en sortir le plus rapidement possible », avait-elle précisé.

Attristée par cette situation, Céline Dion avait confié « avoir le cœur brisé » par cette annulation et expliqué être « désolée de décevoir tous les fans qui avaient prévu de venir à Las Vegas ».