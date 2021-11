Britney Spears aimerait avoir un autre enfant

Enfin libérée de la tutelle de son père après une longue procédure, la chanteuse Britney Spears souhaite agrandir sa famille.

L’interprète de «Bay One More Time», qui fêtera ses 40 ans le 2 décembre prochain, a en effet confié son désir d’être à nouveau maman sur son compte Instagram.

«Je songe à avoir un autre bébé !!! », a écrit la star en légende d'une photo d’illustration en noir et blanc, sur laquelle on voit des pieds de bébé.

«Je me demande si c'est une fille», a ajouté Britney Spears, déjà mère de deux garçons, Sean Preston et Jayden James, fruits de ses amours passées avec Kevin Federline.

Et son fiancé Sam Asghari ne semble pas contre. «J'espère qu'elle aura de beaux mollets comme ça ! Ce matériel génétique elle ne le tiendrait pas de moi», a-t-il répondu sous la publication.

En juin dernier, l’artiste avait déjà exprimé ce souhait devant le tribunal de Los Angeles. «Je veux être capable de me marier ou avoir un bébé. Ce n’est pas le cas avec la tutelle. J’ai un stérilet donc je ne peux pas tomber enceinte».

«Je veux enlever ce stérilet et essayer d’avoir un autre bébé mais cette équipe m’empêche d’aller chez le docteur pour le faire retirer parce qu’ils ne veulent pas que j’ai un enfant. (...) Je mérite les mêmes droits que n’importe qui d’avoir un enfant, une famille, ces choses et bien plus encore. Je mérite d’avoir une vie», avait-elle déclaré.