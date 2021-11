Mike Tyson raconte ses expériences psychédéliques avec le venin de crapaud

Invité à s’exprimer lors d’une conférence sur la médecine psychédélique organisée à Miami début novembre, Mike Tyson a raconté son expérience très personnelle avec le venin de crapaud.

L’ancien champion de boxe a notamment raconté être «mort» lors de sa première consommation du venin de ces crapauds – du genre Bufo – qui sécrètent des bufotoxines pouvant être utilisées comme psychotrope. «Dans mes trips, j’ai vu que la mort était magnifique. La vie et la mort sont toutes les deux magnifiques, mais la mort a mauvaise réputation. Le crapaud m’a appris que je ne vivrai pas éternellement. Que j’ai une date d’expiration», a lancé Mike Tyson selon le site américain du New York Post.

L’homme de 55 ans explique avoir découvert cette drogue il y a quatre ans, à une époque où il était en surpoids, couplé à une forte consommation d’alcool et de stupéfiants. Il reconnaît volontiers qu’il se laissait aller, et qu’il était malheureux. Un ami lui a proposé d’essayer cette drogue issue du venin contenu dans les glandes parotoïdes de cette espèce d’amphibien. «Je consommais des drogues dures à l’époque, comme la cocaïne, donc pourquoi pas ? Cela vous projette dans une autre dimension. Avant le crapaud, j’étais une épave. J’ai toujours été mon pire adversaire. J’avais une faible estime de moi-même. Les personnes avec un large égo ont souvent une faible estime d’eux-mêmes. Le crapaud vous libère de votre égo», précise Mike Tyson.

L’ancien boxeur a consommé cette drogue à 53 reprises, parfois trois fois dans la même journée. Suite à cela, il explique avoir perdu plus de 45 kilos en trois mois, s’être remis à la boxe, et avoir repris contact avec sa femme et ses enfants. Pour Mike Tyson, cette expérience l’a convaincu des potentiels bienfaits des substances psychédéliques. «Cela m’a permis de devenir plus créatif, plus concentré», poursuit-il. L’ancien champion est tellement convaincu des bienfaits de cette drogue – utilisée à des fins médicinales – qu’il a développé un élevage de crapauds dans son ranch situé au sud de la Californie.

Mike Tyson développe actuellement deux marques de cannabis, dont une a été baptisée «crapaud», mais qui ne contient pas de venin. Toutefois, alors que des villes comme Denver, Detroit ou encore Oakland, s’apprêtent à dépénaliser la consommation des champignons hallucinogènes, il espère pouvoir commercialiser une drogue à base de venin dans un avenir proche. Il a également investi dans une société de biotech spécialisée dans l’utilisation des molécules de champignons hallucinogènes pour le traitement de traumatismes crâniens sévères. «Je me bats pour que les traitements psychédéliques soient accessibles au comptoir des pharmacies. Je commence à peine, je veux en faire plus. Je veux être le meilleur possible dans ce domaine», affirme Mike Tyson.