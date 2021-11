Charlene de Monaco : elle serait aidée par l'ex de Naomi Campbell

La princesse Charlene de Monaco, 43 ans, serait en contact avec Vladimir Doronin, l'ex milliardaire du mannequin Naomi Campbell, alors qu’elle traverse une période difficile, après avoir été admise dans un centre de traitement la semaine dernière pour des problèmes médicaux non divulgués.

De retour de son Afrique du Sud natale la semaine dernière, Charlene de Monaco n'a passé que 11 jours à Monaco avant d'être admise dans un établissement, selon The Sun et le DailyMail, qui relaient l'information.

Son mari, le prince Albert, a déclaré à People Magazine que sa femme, qui semblait de plus en plus fragile, avait reconnu qu'elle avait besoin d'aide après avoir organisé une réunion de famille avec ses frères et sa belle-sœur.

Des «problèmes de santé mentale» évoqués

Un peu plus tôt cette année, le prince Albert a déclaré que sa femme souffrait d'une infection des sinus. S'il n'a pas révélé les détails de sa maladie, il a néanmoins exclu le cancer et le Covid, faisant allusion à des problèmes de santé mentale et affirmant qu'elle «était débordée et ne pouvait pas faire face aux fonctions officielles, à la vie en général ou même à la vie de famille», et souffrait d'«épuisement, à la fois émotionnel et physique».

Vladimir Doronin proche de la princesse ?

Selon la presse people, il semblerait que la princesse Charlene et Vladimir Doronin, 59 ans, «ont été en contact et ont passé du temps ensemble», a déclaré une source au Sun.

L'homme d’affaires russe, qui a fait la une des journaux en 2008 pour sa relation avec Naomi Campbell, dont il s'est séparé en 2013, est un proche de Charlène et Albert, et se serait rapproché de la princesse durant ses derniers mois de convalescence.

En 2011, Naomi Campbell et Vladimir Doronin étaient invités au mariage du couple princier, rappelle le site Histoires Royales. Le nom de L'homme d’affaires russe ressort à présent dans la presse pour sa proximité avec Charlène.

Vladimir Doronin l'aurait aidée durant son séjour en Afrique du Sud, où elle est restée bloquée pour des raisons de santé de la mi-mai jusqu’au début novembre. «On dirait qu'elle a certainement trouvé de l'aide auprès de lui récemment au milieu de ses problèmes de mariage», a déclaré la fameuse source au Sun.

De son côté, suite aux rumeurs d'infidélités planant au-dessus de son mariage, le prince Albert a tenu à s'expliquer et a nié que les problèmes de sa femme puissent être liés à leur relation. «Je vais probablement le dire plusieurs fois, mais cela n'a rien à voir avec notre relation. Je veux que cela soit très clair. Ce ne sont pas des problèmes dans notre relation ; pas avec la relation entre un mari et sa femme. C'est d'une autre nature», a-t-il assuré.