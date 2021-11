Julien Doré : le chanteur serait bien devenu papa

Dans un entretien accordé à Nikos Aliagas pour le magazine Gala, Julien Doré a laissé entendre qu’il était devenu père. Des confidences pleines de pudeur qui laissent pourtant peu de place au doute.

Le chanteur, qui sortira ce vendredi 26 novembre «Aimée encore», une réédition de son dernier album avec trois titres inédits dont les droits sur les ventes seront intégralement reversés à l'association Les Blouses Roses - qui intervient auprès des enfants hospitalisés et des personnes âgées en Ehpad - s’est vu demander la phrase qu’il n’aurait jamais imaginé prononcer un jour. «Je fais un biberon ?», a-t-il répondu.

Quand Nikos Aliagas enchaîne en lui demandant «la phrase que vous n'auriez jamais imaginé entendre ?», Julien Doré se contente d’un mot : «Papa». Sans affirmer clairement qu’il est récemment devenu père pour la première fois, les réponses de l’interprète de KIKI – dont le clip voyait le chanteur caresser le ventre rond de Virginie Efira – laisse peut de place au doute à propos de l’heureuse nouvelle.

En septembre 2020, Julien Doré s’était déjà exprimé sur son désir de paternité, et les doutes qui l’assaillaient à ce propos, dans les colonnes des Inrocks. «J'ai alterné des moments où je pouvais très clairement énoncer mon envie d'avoir des enfants. Et puis il y a eu des moments où je ne voyais pas comment, dans ce contexte-là, celui du monde dont vont hériter les prochaines générations, je me sentirais capable de regarder dans les yeux un enfant et lui dire : ‘C'est nous qui avons choisi que tu sois là’. Ça m'a paru parfois inenvisageable», confiait-il.