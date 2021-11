Le styliste de Janet Jackson dément avoir trafiqué sa tenue lors du Super Bowl en 2004

Le styliste qui avait habillé Janet Jackson en 2004 pour son spectacle donné lors de la mi-temps du Super Bowl, est revenu sur l’incident de la tenue de la chanteuse. Il soutient ne pas en être responsable.

«J’ai été embauché pour faire un boulot et j’ai fait exactement ce que j’étais censé faire», a maintenu Wayne Scot Lukas lors de son interview accordée à Access Hollywood, avant d’ajouter que «s’il s’en était pris à son amie, il n’aurait pas continué de travailler avec Janet durant six années après le Super Bowl». «J’aurais été viré» a-t-il estimé.

À cette époque, Justin Timberlake avait rejoint la chanteuse pour la dernière partie du show. Mais à la fin de leur performance, dans un dernier mouvement de chorégraphie, l'interpète de «Cry Me a River» avait arraché une partie du bustier de Janet Jackson, qui s’était retrouvée avec un sein nu, sur scène et devant les caméras.

L' incident technique, resté connu comme le «Nipplegate», avait terni la carrière de la chanteuse. Elle avait ainsi tenté de s’en défendre et de s’excuser un an après, face à la productrice et animatrice américaine, Oprah Winfrey, jurant que ça n’avait jamais été prévu et que les répétitions s’étaient bien déroulées, jusqu’au direct.

En revanche, Justin Timberlake a attendu 17 ans pour s’excuser, puisqu’en février dernier, il a pris la parole à travers son compte Instagram. Il aura fallu le mouvement «free Britney», pour que le chanteur s’exprime et sorte enfin de son silence.

«On n’est plus copain»

Mais si celui-ci s’est adressé à Janet Jackson, de son côté l’ancien styliste de la chanteuse a fait savoir que lui et le chanteur ne se sont plus adressés la parole depuis le soir du Super-Bowl.

Il raconte même avoir été blâmé par l’artiste qui lui avait lancé après sa sortie de scène : «C’était juste un petit dysfonctionnement de la tenue. On veut tous te donner à réfléchir». À ce moment-là, il se rappelle s’être dit intérieurement : «On n’est plus copain. Un dysfonctionnement de la tenue ? Je ne me trompe pas. J’étais un styliste professionnel, payé 10.000 dollars par jour. Je n’avais pas le droit à l’erreur». «Pourquoi avoir dit ça ?», s'est-il encore questionné.

De plus, Wayne Scot Lukas est également revenu sur l’erreur de la production, qui aurait selon lui, largement eu le temps de couper l’image. Et pour conclure, il a expliqué qu'à l’époque de l’événement, il souhaitait défendre son amie mais Janet Jackson lui avait demandé «de laisser couler et de passer à autre chose».