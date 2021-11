Meghan Markle : pourquoi le Prince Harry a-t-il fait changer sa bague de fiançailles ?

Le prince Harry et son épouse Meghan avaient annoncé il y a quatre ans jour pour jour leurs fiançailles au monde entier. A cette occasion, le duc de Sussex a offert à sa femme une bague particulière.

Il ne s’agit pas d’une nouvelle bague pour venir compléter la collection de la duchesse mais de sa bague de fiançailles repensée avec quelques modifications, révèle le Mirror. Le duc de Sussex a vraisemblablement profité de la grossesse de Meghan Markle, qui enceinte de Lilibet ne pouvait plus porter sa bague, pour la faire retoucher.

Ainsi, la bague, qui a appartenu à la mère de Harry, Lady Diana, a été affinée afin de mieux s’accorder avec l’alliance de la duchesse de Sussex. L’idée étant que les deux bijoux puissent se sublimer l’un l’autre.

Une bague de fiançailles repensée plusieurs fois

Ce n’est pas pour autant la première fois que cette bague subit des changements. Ces derniers interviennent la plupart du temps à des moments phares de la vie du couple. Il y a deux ans et demi le bijou avait été modifié pour accueillir trois pierres. Un péridot, un saphir et une émeraude, qui représentent les pierres de naissances du duc et de la duchesse ainsi que de leur fils Archie. En mai 2019, le prince Harry avait déjà fait ajouter des pierres précieuses.

Le 27 novembre 2017, Harry et Meghan annonçaient leurs fiançailles depuis le palais de Kensington. Depuis, le couple a abandonné ses fonctions royales pour s’installer aux Etats-Unis, provoquant la colère du peuple britannique et de la famille royale.