Prince Harry : sa colère contre William au début de sa relation avec Meghan Markle dévoilée dans un livre

Le livre «Brothers and Wives» de Christopher Andersen promet des révélations chocs sur les relations entre les princes William et Harry. Notamment concernant la liaison de ce dernier avec Meghan Markle.

Dans cet ouvrage qui sera publié le 30 novembre, l’auteur affirme que le prince Harry a été profondément irrité au moment où son frère a commencé à le mettre en garde sur sa relation avec l’ancienne star de la série Suits. L’héritier de la couronne d’Angleterre trouvant que les sentiments d’Harry à son égard s’emballaient un peu trop rapidement à son goût. «Mais pour qui te prends-tu ?», lui aurait rétorqué son petit frère.

Cette conversation houleuse se serait déroulée en septembre 2017, au moment où Harry venait d’annoncer à ses proches son intention de demander Meghan Markle en mariage. «Pourquoi se précipiter ?», aurait lancé le prince William, selon un témoin proche du Palace de Buckingham, précise le site américain Page Six.

Le livre de Christopher Andersen dissèque notamment la manière dont la relation entre les deux frères, autrefois très forte, a été mise à mal ces dernières années, au point d'être rompue. Les premières tensions seraient apparues alors que les proches du prince Harry ont commencé à s’inquiéter ouvertement de ses sentiments grandissants pour cette femme divorcée, rencontrée lors d’un rendez-vous en juillet 2016. L’une des voix les plus critiques était celle d’Earl Spencer, le frère de leur mère, la princesse Diana, que William aurait personnellement chargé d’influencer Harry afin que ce dernier repousse sa demande en mariage.

Une stratégie qui se serait révélée totalement catastrophique, Harry «étant furieux de comprendre que son frère cherchait activement à interférer dans sa vie personnelle par l’intermédiaire d’une tierce personne», précise l’auteur.

Le prince William alarmé par les propos de la famille Markle

Le prince Harry serait alors devenu méfiant avec ceux qu’il percevait comme étant hostiles à Meghan Markle. Il a bien essayé de décrire sa future-épouse sous son meilleur jour à son frère aîné avant qu’ils ne se rencontrent, craignant que le prince William la considère comme une simple «opportuniste». Charmé au premier abord, ce dernier aurait été alarmé par les critiques émanant des membres de la famille de la comédienne.

Selon Christopher Andersen, William et Kate souhaitaient voir Harry choisir une femme d’origine britannique, et ils ont été perturbés de découvrir la Une des journaux à propos du père de Meghan Markle, ou encore les mises en garde de son demi-frère et de sa demi-sœur – Thomas Jr. et Samantha – sur le fait que celle-ci allait être un poison pour la famille royale britannique.

L’auteur précise que les discussions incessantes autour de Meghan Markle ont créé des tensions aussi bien du côté de Harry et son épouse, que de celui de William et Kate. Dans le livre, le prince William est présenté comme particulièrement soucieux de l’image renvoyé par cette affaire. Il aurait même confié à son père, le prince Charles, à propos de la relation de son frère avec la comédienne et la manière dont elle influençait leur rapport : «J’ai l’impression d’avoir perdu mon meilleur ami».