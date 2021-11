Sarah Lopez a retrouvé l'amour

Après une rupture difficile avec Jonathan Matijas, Sarah Lopez vient de dévoiler un cliché sur lequel ses fans peuvent apercevoir son nouvel amoureux via son compte Instagram.

L’ancienne candidate de Moundir et les apprentis aventuriers y apparaît plus heureuse que jamais dans les bras de ce jeune homme dont le visage n’est pas visible afin de maintenir son identité secrète… pour le moment.

Depuis plusieurs jours, Sarah Lopez partage son bonheur avec ses abonnés. Le week-end dernier, une escapade surprise à Abu Dhabi avec son nouveau «chéri» a été l’occasion pour elle de confirmer qu’elle était heureuse et amoureuse. «Cette petite escapade surprise se termine dans ce merveilleux endroit. Merci à toi d'égailler mes journées et de m'apporter ce sourire que j'ai au quotidien sur mon visage», a-t-elle également écrit.

En couple avec Jonathan Matijas après leur rencontre sur le tournage de Moundir et les apprentis aventuriers, Sarah lopez avait été dévastée par leur séparation. «Je ne blâme pas Sarah, je ne blâme pas la vie car j'ai vécu ma plus belle histoire d'amour. Mais depuis un moment déjà l'incompatibilité de nos caractères me pèse», avait expliqué Jonathan Matijas sur ses réseaux sociaux. Ce dernier est aujourd’hui en couple avec une autre star de la téléréalité, Shanna Kress (Les Marseillais).