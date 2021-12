Billie Eilish élue personnalité de l'année par PETA

La chanteuse américaine Billie Eilish a été élue personnalité de l’année par l’association PETA, qui œuvre dans la protection des droits de tous les animaux.

Végane depuis l’âge de 12 ans, l’interprète de «Ocean Eyes» a notamment lancé une collection de baskets Air Jordan sans cuir et avec plus de 20% de matières recyclées.

L’artiste a également convaincu des créateurs tels qu’Oscar de la Renta de renoncer à la fourrure et a sorti un parfum ne contenant aucun composant d’origine animale et non testé sur les animaux.

Plus récemment, Billie Eilish a encouragé ses abonnés à ne pas consommer de dinde lors de Thanksgiving. «Les dindes sont parmi les créatures les plus douces au monde», a-t-elle affirmé.

la plus jeune lauréate de ce prix

Pour toutes ces raisons, l’association PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) a décidé de lui remettre ce prix annuel, qui a été décerné les années précédentes à Rémi Gaillard, Roger Moore, Pamela Anderson, Joaquin Phoenix ou encore Hugo Clément.

La star de 19 ans, la plus jeune lauréate de ce prix, «met clairement son opposition aux repas carnés, aux produits laitiers, au cuir, à la fourrure et à la soie au devant de la scène», a expliqué la fondatrice de PETA, Ingrid Newkirk.

«PETA la remercie d’avoir saisi chaque occasion de rappeler que la mode végane et que les aliments végans sont plus respectueux des animaux et de la planète que nous partageons avec eux», a-t-elle ajouté.