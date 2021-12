Rihanna enceinte de son premier enfant ? Des photos sèment le doute

Des clichés relancent la rumeur sur une possible grossesse de Rihanna. Lors de sa visite à la Barbade, pour être nommée héroïne nationale de l'île caribéenne, la chanteuse est apparue dans une robe orange légèrement moulante qui n’a pas manqué de faire réagir la Toile.

Selon de nombreux internautes, dans cette tenue, la star de 33 ans, en couple avec le rappeur A$AP Rocky, laisse apparaître un «baby bump», un petit ventre arrondi.

Am I late… is RiRi #pregnant as I’m sure I can see a blooming bump!





Beautiful and Glowing @rihanna if you are. Congratulations on ur #nationalhero honour #barbadosrepublic #barbadosindependence pic.twitter.com/M05C71mIXi

— Anikka Forbes (@anikkaforbes) November 30, 2021