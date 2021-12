Jennifer Lawrence : enceinte, l'actrice dévoile son ventre rond pour la première fois sur le tapis rouge

Enceinte de son premier enfant, l’actrice Jennifer Lawrence a dévoilé son ventre très arrondi à New York.

Très discrète sur sa vie privée, la star a fait sensation ce week-end. L’actrice de 31 ans est en effet apparue très enceinte lors de l’avant-première de « Dont look up », qui s’offrira une sortie mondiale sur Netflix le 24 décembre prochain.

Aux côtés de Leonardo Di Caprio, Meryl Streep et l'équipe du film, c’est rayonnante et tout sourire que la future maman a assuré la promotion du long-métrage et présenté par la même occasion ses jolies formes dans une robe lamée or.

Sa vie privée est chasse gardée

Une grossesse qu’elle a gardée secrète le plus longtemps possible. En couple avec le marchand d’art Cook Maroney depuis 2018, la star d’«Hunger Games» goûte peu à l’étalage de sa vie privée. Alors qu’elle apparaît aujourd’hui le ventre bien arrondi, elle avait attendu septembre pour annoncer sa grossesse.

Une officialisation faite sur Instagram après la circulation de nombreuses rumeurs. Des on-dit qu'elle avait éclaircis en toute sobriété, en postant à l'époque : « La nouvelle est vraie : Jennifer Lawrence va devenir maman ».

Reste dorénavant à savoir pour quand le bébé est prévu. Le mystère reste entier.