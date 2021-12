Les stars dévoilent leur sapin de Noël sur Instagram

Les stars se lancent dans les préparatifs des fêtes de fin d'année. A commencer par la confection du traditionnel sapin de Noël. De Madonna à Britney Spears en passant par Mariah Carey ou encore la famille royale britannique, elles partagent leurs créations sur Instagram.

Guirlandes lumineuses, boules, nœuds, rubans, neige artificielle... les personnalités publiques mettent le paquet sur les décorations.

Entre classicisme, décoration à foison ou esprit rock, à qui reviendra cette année la palme du plus beau sapin de Noël ?

la famille royale britannique mise sur le rouge

C'est une tradition. Chaque année, la famille royale britannique dévoile son Christmas tree. Et cette année, «les arbres de Noël sont arrivés à la résidence officielle de Sa Majesté en Écosse, le Palais de Holyroodhouse» annonce la famille sur le compte officiel de la monarchie, dévoilant au passage les décorations rouges et or qui ornent ce spécimen de 4, 5 mètres installé dans la Grande Galerie.

Mariah Carey joue la carte de la déco intégrale

Alors que son titre «All I want for Christmas» vient de dépasser le milliard de streams de la chanson saisonnière de tous les temps, un record, Mariah Carey se prête comme tous les ans à l'exercice et pose dans son salon intégralement décoré. Du sapin à la cheminée, ça brille de partout. Il n'en fallait pas moins pour la star incontestée de la chanson de Noël.

Britney Spears défile devant un modèle XXL

Fan de Noël et des chocolats chauds à savourer au coin du feu en cette période de l'année comme l'explique la star, Britney Spears partage ses idées de déco en défilant devant son sapin XXL largement paré de nœuds et boules rouges, or, blancs. Côté tenue, il semblerait que la chanteuse, récemment libérée de la tutelle de son père, hésite encore.

Madonna et sa famille en mettent plein la vue

C'est sur le tube de Noël «Last Christams I gave you my heart» signé Wham, que Madonna et sa famille, habillées en elfes pour l'occasion, se sont lancées dans la décoration de leur sapin. Un modèle largement garni et recouvert de «trop» de neige artificielle si l'on en croit Madonna, qui voit dans ce rituel une chance de partager un moment de bonheur avec ses enfants.

Drew Barrymore signe son selfie de Noël

L'actrice s'est prêtée au jeu du «avant» «après». Sur son compte Instagram, Drew Barrymore a d'abord partagé une photographie d'un sapin nu, avant de révéler le résultat de son travail de décoratrice dans un selfie. Sa moue laisse planer le doute quant à la satisfaction du résultat final.

Romane Bohringer mise sur un sapin rock

Romane Bohringer est assurément rock'n'roll. Pour preuve, l'actrice a partagé quelques-unes de ses boules décoratives sur Instagram. Entre deux sphères rouges et or, elle a dévoilé des modèles résolument originaux à l'effigie de Prince et Freddie Mercury auxquels s'ajoutent pour une touche toujours plus contemporaine, un cosmonaute, un cornet de frites ou encore la célèbre bouche des Rolling Stones.

Franck Dubosc a l'âme d'un décorateur d'intérieur

Un sapin digne de Buckingham. Franck Dubosc ne fait pas les choses à moitié. Scintillant, tout de blanc et or, le sapin dévoilé par l'humoriste semble tout droit sorti d'un magazine de décoration.