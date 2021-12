Nick Cannon annonce la mort de son enfant de 5 mois, d’une tumeur au cerveau

Une terrible nouvelle. Dans une vidéo, l’animateur et comédien américain Nick Cannon a révélé avoir perdu son bébé de 5 mois, victime d’une tumeur au cerveau.

Depuis la rentrée, Nick Cannon anime son propre talk-show dans lequel il n’hésite pas à parler de sa vie privée. Au début de son émission, le comédien a tenu à présenter une photo de son fils Zen, qu’il a eu avec le mannequin Alyssa Scott, avant de retenir son émotion pendant de longues secondes.

Ce dernier est alors revenu sur les problèmes de santé de son fils. Le petit Zen avait subi une opération pour soigner une tumeur au cerveau ainsi qu’une hydrocéphalie. Mais l’état du garçon s’est détérioré à Thanksgiving.

Dans sa vidéo, Nick Cannon a partagé des clichés de lui, accompagné de sa femme et de son fils, dans ses derniers moments. «J’ai tout fait pour passer le plus de temps avec Zen. Nous nous sommes réveillés dimanche, nous sommes allés voir l’océan, puis j’ai dû m’envoler pour New York pour tourner l’émission. Le temps que j’arrive à la voiture pour me rendre à l’aéroport, j’ai dû faire demi-tour».

Nick Cannon a dédicacé son émission à son fils Zen et a rendu hommage à sa compagne, estimant qu’elle était «la femme la plus courageuse au monde». «Elle a été la meilleure des mères et continuera de l’être», a indiqué l’ex-mari de Mariah Carey, avec qui il a été marié de 2008 à 2014 et dont il a eu deux jumeaux.