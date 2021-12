La star de téléréalité Jazz ouvre un compte Instagram à son nouveau-né London Sky et choque la Toile

Jazz, star de téléréalité passée par les Anges saison 8 et la Villa des cœurs brisés 2, a donné naissance à son troisième enfant à Dubaï.

Une nouvelle qu’elle a partagé sur son compte Instagram. Alors qu’elle a posté une photo de famille, la mettant en scène à l'hôpital aux côtés de son mari Laurent Correira et ses deux aînés, Cayden, 1 an, et Chelsea, 3 ans, la jeune femme de 29 ans a dévoilé par la même occasion le prénom insolite et le sexe du bébé. Un petit garçon que le couple a choisi d'appeler London Sky.

Un compte Instagram à son nom

«Welcome à notre deuxième fils», a poursuivi Jazz, qui agrandit donc sa JLC Family. Et le petit garçon a déjà un compte Instagram. A peine né, 68 000 followers suivent déjà les aventures du bébé. Une initiative qui a choqué de nombreux internautes.

« Pas 24h et déjà un compte Insta...ils perdent pas le nord », « Le 3 eme est né et il a déjà un compte Insta, il y a des priorités dans la vie que voulez vous !!! », « A peine né le bébé doit déjà bosser pour être rentable d’où l’Insta et l’adresse mail.

Le monde des influenceurs est quand même choquant et hors réalité », pouvait-on lire entre autres réactions sur Twitter.