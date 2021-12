David Beckham dévoile son pull de Noël et rend hommage à sa femme

Alors que la journée du pull de Noël se tiendra le 17 décembre prochain, Victoria et David Beckham ont pris la pose sur Instagram dans leurs modèles préférés. Le footballeur célèbre son épouse, l'ex-spice Girl.

Les deux stars britanniques ont partagé un cliché les mettant en scène, prêts à célébrer la journée du pull de Noël, une tradition anglo-saxonne qui n’a pas manqué de dépasser les frontières ces dernières années. Et visiblement, David Beckham est toujours le premier fan de Victoria, iconique Spice girl des années 1990.

Son tendre message à Victoria

L’ex-footballeur, aujourd’hui âgé de 46 ans, a en effet jeté son dévolu sur un modèle clin d’œil à son épouse. Bleu roi, recouvert des incontournables flocons, son pull affiche en toutes lettres la mention « Spice world ». Un logo clairement en hommage à son épouse, comme l’a partagé le sportif en commentaire : « Yep I’m a fan (oui je suis un fan ) @victoriabeckham @spicegirls », a ainsi posté l’athlète, et d'ajouter que « Les pulls de Noël sont de sortie ».

Marié depuis 22 ans et parents de quatre enfants - Brooklyn (22 ans), Roméo (19 ans), Cruz (16 ans), Harper (10 ans ) - le couple semble toujours filer le parfait amour. De son côté, la styliste et chef d’entreprise, Victoria Beckham, cultive son look en optant pour un T-shirt de Noël. Elle fait toutefois une infidélité à son célèbre mari puisque ce dernier affiche le visage Jezy. Pas de quoi troubler David Beckham.