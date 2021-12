Elon Musk désigné personnalité de l'année par le Time

L’homme le plus fortuné du monde, Elon Musk, a été nommé ce lundi 13 décembre personnalité de l’année par le magazine américain Time. Il succède ainsi au président américain Joe Biden et à sa vice-présidente Kamala Harris.

Attribuée par le Time depuis 1927, cette récompense a été décernée à l’homme d’affaires de 50 ans, dont la fortune a été estimée à 265,4 milliards de dollars, soit plus de 234 milliards d’euros, par le magazine Forbes.

Elon Musk (@elonmusk) is TIME's 2021 Person of the Year #TIMEPOY https://t.co/8Y5BhIldNs pic.twitter.com/B6h6rndjIh

— TIME (@TIME) December 13, 2021