Amel Bent dévoile son ventre arrondi sur Instagram

Enceinte de son troisième enfant, Amel Bent a partagé son bonheur de devenir à nouveau mère sur Instragram.

Souriante, l’artiste a posté deux clichés laissant apparaître le haut de son ventre arrondi. Déjà maman de deux petites filles, Sofia (5 ans) et Hana (4 ans), nées de son union avec Patrick Antonelli, la famille s’apprête donc à s’agrandir et la coach de the Voice a fait sensation auprès de ses followers. Ils sont nombreux à avoir salué à quel point Amel Bent était rayonnante. « Vous êtes magnifique », « Ta grossesse te va à merveille » pouvait-on lire entre autres commentaires.

Un heureux événement après une fausse couche

Une belle nouvelle pour la chanteuse de 36 ans, qui fin octobre dernier avait évoqué dans «Sept à huit» la fausse couche dont elle a été victime lors des enregistrements de l’émission de The Voice. Elle avait alors confié à Audrey Crespo-Mara attendre un nouvel heureux événement.

A l’époque, l’artiste avait expliqué avoir passé « le fameux premier trimestre ». Amel Bent, qui serait donc enceinte d’environ cinq mois, n’a en revanche, à ce jour, toujours pas dévoilé le sexe du bébé.