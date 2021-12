Chirurgie esthétique : Laurent Baffie philosophe face aux moqueries

Invité de l’émission « La bande originale » en début de semaine, Laurent Baffie est revenu sur les moqueries dont il a fait l’objet après sa chirurgie esthétique.

En effet, fin octobre le comédien avait surpris les internautes lors de sa venue sur le plateau de l'émission « On est en direct », présentée par Laurent Ruquier. A 63 ans, il était apparu les cheveux bien plus garnis que d’accoutumée et le visage sans poches, au point que plusieurs internautes ne l’avaient pas reconnu.

De quoi faire parler sur les réseaux sociaux. Bien connu pour son franc-parler, Laurent Baffie avait alors réagi sur son compte Twitter, confirmant « avoir fait des implants et les poches sous les yeux il y a deux ans », avant d’ajouter : « les gens le découvrent maintenant ».

J’ai fait des implants et les poches sous les yeux il y a deux ans et les gens le découvre maintenant. pour le blanchiment de l’anus je vous tiens au courant. — Laurent Baffie Officiel (@lolobababa) November 1, 2021

Des moqueries prises avec humour

Une anecdote sur laquelle Nagui a rebondi lundi 13 décembre, demandant à son invité comment il avait vécu ces moqueries. Alors que le comédien vient de dévoiler son « Guide de la répartie » (Ed. Kero), il a répondu à son confrère sans détour, soulignant le rôle capital de l’autodérision : « Regardez ce que je me suis mangé dans la gueule parce que j'ai fait des implants capillaires. Regardez ce que j'ai mangé ! J'avais l'impression que la France ne parlait que de ça. Bah, ça m'a fait marrer », a-t-il expliqué au micro de France Inter.

Difficile d’imaginer une autre réaction de la part du comédien, bien connu pour ses chroniques sans concession notamment auprès de son compère Thierry Ardisson, ou ses non moins célèbres caméras cachées. Un recours à la chirurgie esthétique qui a également inspiré son attaché de presse comme le rapportent plusieurs médias, qui l’aurait ainsi surnommé « Monsieur l’ambassadeur de la chirurgie esthétique française ». Un nouveau titre que ce sniper du PAF peut accrocher à son tableau de chasse.