Bannie de Snapchat, Jazz Correia (JLC Family) est «loin de retrouver le même niveau de vie»

Depuis que son compte Snapchat a été supprimé, la star de téléréalité Jazz Correia (JLC Family) affirme avoir du mal à s’en sortir financièrement.

En effet, la plate-forme était une source de revenus non négligeable pour l’influenceuse. Mais celle-ci a été bannie pour avoir fait la promotion de trading. La maman de Chelsea, Cayden et London Sky, né le 8 décembre dernier, expliquait à ses abonnés comment vendre et acheter des devises, ce qui est interdit.

«Je ne comprends pas pourquoi je n’ai pas eu un simple rappel à l’ordre. Et 95 % des influenceurs continuent de faire de la promotion pour ces activités, sans être inquiétés», a-t-elle déclaré dans une interview accordée au Parisien, affirmant qu’il n’y a pas vraiment de réglementation pour les influenceurs.

«noUS AVONS LA CHANCE DE NE PAS AVOIR DE CRÉDIT SUR LE DOS»

Selon elle, «il y a une vraie structure à créer, y compris chez Snapchat ou Instagram. Aujourd’hui, nous sommes livrés à nous-même. Même si nous passons par une agence, nous sommes directement visés», a ajouté Jazz Correia, passée par Les Anges saison 8, La Villa des cœurs brisés 2 et 3, et La bataille des couples.

Et depuis la supression de son compte, la jeune femme de 29 ans a du mal à joindre les deux bouts. «Honnêtement, c’est une énorme partie en moins», a-t-elle souligné auprès du média régional, sans donner de chiffres précis. «Mais imaginez une personne qui gagnait 2000 euros et qui, soudainement, n’en gagne plus que 20.»

«Nous avons la chance que notre maison soit payée, de ne pas avoir de crédit sur le dos. Je me suis rabattue sur Instagram, mais je suis très loin de retrouver le même niveau de vie», a-t-elle regretté.