Miss France 2022 : Emma Renucci (Miss Corse) réagit à sa comparaison avec Stéphanie Tuche

Lors de la cérémonie de l'élection Miss France, ce samedi 11 décembre, de nombreux internautes ont comparé Emma Renucci, Miss Corse, à l'actrice Sarah Stern, qui incarne Stéphanie, alias Miss Bouzolle, dans la saga «Les Tuche».

En effet, plusieurs montages photos ont été publiés sur Twitter pendant le concours de beauté. Mais pour la jeune femme originaire de Bastia, qui faisait partie des 15 dernières finalistes, c’est un honneur.

«C’est une actrice magnifique», a-t-elle affirmé au micro de Fun Radio. «Pour moi ça n’a jamais été une insulte [d'être comparée à ce personnage, ndlr]». De plus, «son rôle est juste incroyable».

«JE L'AI PRIS TOUT DE SUITE AVEC HUMOUR»

«Le film me fait mourir de rire. Quand j’ai vu ça, je l’ai pris tout de suite avec humour. Et le fait qu’elle soit en plus Miss Bouzolles c’est trop drôle», a poursuivi Emma Renucci, âgée de seulement 18 ans.

J'ai juré Miss Corse c'est Miss bouzolles pic.twitter.com/utmNLPOpTg — Loriane Cateloy (@Lolo_Cateloy) December 12, 2021

Miss Corse 2022 VS Miss Bouzolles #MissFrance2022 pic.twitter.com/z6pctMD2cL — lte lea (@lte_lea) December 11, 2021

Faisant preuve d’autodérision, la Miss régionale, qui souhaite travailler dans la finance et devenir trader, a même posté sur son compte Tiktok une vidéo d’elle imitant la fille de Jeff Tuche.

«Un petit message tuchant pour vous mes chicorés», a-t-elle écrit en légende de la séquence, visionnée à ce jour plus de 3 millions de fois sur l’application.

Le concours 2022, qui a rassemblé près de 7,3 millions de téléspectateurs, a été remporté par Diane Leyre, Miss Ile-de-France.