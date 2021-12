Cristiano Ronaldo révèle le sexe de ses futurs bébés

La star du ballon rond va à nouveau goûter aux joies de la paternité. Mais en attendant l’arrivée des jumeaux, Cristiano Ronaldo a dévoilé sur son compte Instagram le sexe des bébés à naître.

Alors qu’en octobre dernier l’attaquant de Manchester et sa compagne la mannequin Georgina Rodriguez annonçaient attendre un heureux événement en partageant l’échographie des jumeaux à venir, le couple a révélé jeudi 17 décembre, attendre une fille et un garçon.

Une annonce que le footballeur a mis en scène avec le soutien de ses quatre aînés : Cristiano Ronaldo Junior (né en 2010), les jumeaux Eva et Mateo (nés en 2017 ) d’une mère porteuse et Alana Martina, fruit de son union avec Georgina également née en 2017. Dans cette vidéo tournée par Georgina, dont on entend la voix lancer un compte à rebours, on voit les quatre enfants un ballon à la main. Ballon qu’ils ont fait éclater dévoilant alors une pluie de confettis rose et bleues. «C’est un garçon», «c’est une fille», lancent alors les petits.

Des images accompagnées d’un tendre message de la star du ballon rond : « Où la vie commence et l'amour ne finit jamais ». Une publication qui a réjoui les abonnés de Cristiano Ronaldo mais qui n’a pas encore atteint le record détenu par l’annonce de la naissance des jumeaux fin octobre. Et pour cause, le cliché révélant leur arrivée serait, en effet, la photo la plus « likée » de 2021, recensant pas moins de 32,1 millions de petits cœurs selon le site sport.fr.

La naissance est prévue pour le printemps 2022 et viendra agrandir la famille déjà nombreuse de Cristiano Ronaldo.