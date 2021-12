Voici les 10 personnalités les plus admirées dans le monde en 2021

Chaque année, YouGov dresse le classement des personnalités les plus admirées en 2021. Voici le top 10 chez les hommes et chez les femmes.

Les 5 personnalités masculines de 2021

JACKIE CHAN

L’acteur chinois Jackie Chan arrive à la cinquième position de ce classement des personnalités masculines les plus admirées en 2021. Avec un taux d’admiration de 5,7%, il se maintient à sa place de 2020.

Jackie Chan est un acteur et cascadeur mondialement connu pour ses films d’action dans lequel il pratique les arts martiaux. En 2002, il obtient son étoile sur le Hollywood Walk of Fame.

CRISTIANO RONALDO

Le joueur de football Cristiano Ronaldo prend la quatrième place du classement. Le Portugais gagne deux places par rapport à 2020 et connaît un taux d’admiration de 5,8%.

Joueur de football mondialement connu, Cristiano Ronaldo joue actuellement pour le club anglais Manchester United. Il est le seul joueur, avec Lionel Messi, à avoir remporté au mois cinq fois le Ballon d’or.

XI JINPING

La troisième place du podium est occupée par le président de la République populaire de Chine, Xi Jiping, qui lui aussi se maintient au classement. En 2021, il enregistre un taux d’admiration de 6,5%.

Xi Jiping est depuis mars 2013, le dirigeant de la Chine, il est aussi Secrétaire général du Parti communiste Chinois. Il est le fils de l’un des compagnons de Mao Zedong.

Bill Gates

En seconde position, le milliardaire Bill Gates conserve sa place, avec un taux d’admiration de 6,7%. Entre 2015 et 2019, il siégeait en première place avant d’être détrôné par Barack Obama en 2020.

Homme d’affaires et entrepreneur américain, Bill Gates est le fondateur de Microsoft. Depuis 1996, il fait partie des hommes les plus riches au monde. En 2021, sa fortune est estimée à 124 milliards de dollars (4e).

BARACK OBAMA

Pour la seconde année, Barack Obama conserve la première place du classement des personnalités masculines les plus admirées dans le monde. Une place en haut du podium obtenu grâce à un taux d’admiration de 7,8%.

Barack Obama a été le 44ème président des États-Unis durant deux mandats consécutifs entre janvier 2009 et janvier 2017. Il fut le premier président noir du pays.

Les 5 personnalités féminines de 2021

Michelle Obama

Tout comme son époux, Michelle Obama conserve en 2021, sa place de personnalité la plus admirée dans le monde, avec un pourcentage d’admiration de 7,1%.

Ancienne Première dame, Michelle Obama est admirée pour ses nombreuses initiatives en faveur des enfants et des femmes.

Angelina Jolie

L’actrice américaine Angelina Jolie, conserve également sa place de numéro 2. Elle obtient cependant le même taux d’admiration que Michelle Obama, 7,1%

Actrice mondialement connue, Angelina Jolie est aussi très investie dans de nombreuses causes humanitaires. Elle défend notamment l’accès à l’éducation pour tous les enfants et milite pour le droit des femmes à travers le monde.

Elizabeth II

La Reine Elizabeth II maintient elle aussi sa place. Avec 6,1% de taux d’admiration, la reine garde la troisième place du classement des personnalités féminines les plus admirées en 2021.

Reine depuis 1952 (couronnée en 1953), Elizabeth II est admirée en son royaume mais aussi à travers le monde. Engagée durant la Seconde Guerre mondiale, et reine à tout juste 25 ans, elle est un exemple pour les jeunes femmes.

Oprah Winfrey

En quatrième position, la femme d’affaires et animatrice Oprah Winfrey qui elle aussi se maintient par rapport à 2020. Elle enregistre un taux d’admiration de 5,7%.

Oprah Winfrey est connue à travers grâce à son talk-show. Elle est l’une des Afro-américaines les plus riches du XXe siècle et la femme noire la plus riche du monde.

Scarlett Johansson

C’est l’actrice américano-danoise Scarlett Johansson qui prend la cinquième position de ce classement. Elle gagne deux places par rapport à 2020 et a un taux d’admiration de 4,3%.

Elle est l’une des actrices les mieux payées au monde et est particulièrement connue pour son rôle de Black Widows dans les films Marvel.