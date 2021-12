Charlène de Monaco soignée pour une dépendance aux médicaments ?

Apparue très affaiblie ces derniers mois, la santé de la princesse inquiète. A peine de retour sur le Rocher, Charlène de Monaco a en effet quitté Monaco depuis près d’un mois, afin de se reposer dans un établissement gardé secret. Un lieu où elle pourrait être soignée pour une dépendance aux médicaments.

C’est ce que croit savoir le magazine Le Point. Alors que fin novembre le Prince Albert avait expliqué dans une interview que son épouse était soignée d’un commun accord «pour une grande fatigue» dans «un établissement spécialisé» évoquant «une retraite thérapeutique» et «un vrai traitement encadré médicalement», la princesse se trouverait dans un établissement spécialisé «dans les addictions et les troubles psychologiques», selon ce média.

D’après Marion Alombert, directrice de la rédaction de Voici, cité par Le Point, la mère de Gabriella et Jacques se trouverait «en Suisse dans une clinique VIP ultrachic, tout confort, très luxueuse, spécialisée dans les addictions et les troubles psychologiques».

Traitée pour une dépendance aux médicaments

«Charlène est notamment soignée pour une dépendance aux médicaments et aux somnifères», a poursuivi Marion Alombert. Et de préciser : «Après ses problèmes ORL en Afrique du Sud, elle avait commencé directement un sevrage sur place, qui continue actuellement à l’étranger, car elle était encore trop fragile». Les photographies publiées par l'ancienne nageuse sur son compte Instagram ces derniers mois, ont en effet laissé entrevoir une princesse fatiguée, les traits tirés et très amaigrie.

Depuis son retour à Monaco, le 8 novembre dernier, après plus de six mois passés en Afrique du Sud en raison d’une infection de la sphère ORL qui a nécessité plusieurs opérations, la princesse est restée en retrait de la vie publique. Elle n’a notamment pas assisté à la fête nationale monégasque le 19 novembre dernier.