Mariah Carey lance un défi sur Snapchat autour de sa chanson All I Want For Christmas

Si la chanson «All I Want For Christmas» de Mariah Carey vous trotte encore dans la tête, alors pourquoi ne pas participer au défi lancé par la chanteuse américaine sur Snapchat ?

A l'approche du réveillon, la star vient de partager sur son compte un Spotlight spécial autour de son célèbre tube de Noël qui inonde les radios chaque année depuis 1994. Visionné plus de 714 millions de fois sur sa chaîne YouTube officielle et écouté plus d'un milliard de fois seulement sur Spotify, cette chanson est utilisée sur Snapchat sous forme de défi afin que chacun puisse y exprimer son vœu de Noël, avec à la clé une chance de remporter une partie des millions de dollars proposés par Snapchat pour les créateurs de contenu Spotlight.

Un challenge avec l'esprit de Noël

Dans un petit clip diffusé sur Snapchat et disponible ICI, Mariah Carey partage ce challenge avec ses enfants, Moroccan et Monroe, dans leur chalet d'Aspen, une célèbre station de ski américaine. On y voit la star et sa famille pousser la chansonnette.

Pour participer à ce nouveau défi, il convient d'abord d'avoir un compte Snapchat et de se rendre sur la page dédiée ICI. Seul bémol à cette partition sans fausse note, seuls les utilisateurs des Etats-Unis peuvent prétendre à gagner de l'argent, les Français pouvant participer également en ajoutant du contenu, mais ne peuvent concourir.

Le programme Spotlight Challenge, qui met en jeu des millions de dollars chaque mois, est en effet disponible seulement outre-Atlantique pour l'heure, son déploiement dans de nouveaux pays étant prévu pour les prochains mois. Peut-être est ce donc le moment de le réclamer pour Noël à Mariah Carey ?