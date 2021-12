«Accro au pouvoir», l'acteur James Franco admet avoir couché avec ses étudiantes

L'acteur américain James Franco s'est récemment confié dans une interview, avouant qu'il avait été longtemps «accro au pouvoir» que lui procurait son statut de star de cinéma, et en avoir profité pour coucher avec plusieurs de ses élèves, étudiantes dans l'école de cinéma qu'il a co-fondé.

Alors qu'il était l'invité de l'émission SiriusXM, le podcast de Jess Cagle, l'acteur, réalisateur et producteur américaine de 43 ans, James Franco, est d'abord revenu sur son enfance difficile, expliquant être tombé dans l'alcool très jeune, avant de devenir connu.

Pour s'en sortir, il témoigne ensuite avoir développé d'autres addictions, dont celle du «pouvoir» que lui procurait sa place d'acteur dans la société. «D'une certaine façon, étonnamment, je suis devenu accro au fait "d'être validé"», poursuit-il, estimant alors avoir été aveuglé par son succès.

Ses succès sexuels «devenus une drogue» ?

«Sur cette route, essayant d'atteindre le succès et de grimper la montagne pour atteindre le top, avoir du succès avec les femmes, et coucher avec elles, est devenu une autre source de "validation" [...] Et comme dans toutes les drogues, ce n'est jamais assez», avance l'acteur, révélé dans les années 2000 pour avoir joué le rôle de Spider-Man.

Des aveux qui viennent, tels un mea culpa, répondre à diverses révélations et accusations d'abus sexuels portées à son encontre par d'autres actrices telles que Violet Paley et Sarah Tither-Kaplan, mais aussi par plusieurs de ses anciennes élèves, étudiantes à l'école de cinéma «Playhouse West Studio 4», que James Franco a co-fondé en 2014.

En 2018, il est également accusé par cinq femmes, dans le Los Angeles Times, dont quatre sont des anciennes élèves, d'avoir eu un comportement inapproprié à leur égard et de les avoir harcelées sexuellement. A l'époque, il nie les faits, mais assure ne pas vouloir «écraser» la voix de ceux «qui n'en ont pas».

Deux d'entre elles l'ont poursuivi en justice en 2019. Et en juin de la même année, la presse a révélé que James Franco avait accepté de payer 2,23 millions de dollars (1,968 million d'euros) pour régler l'affaire et éviter le procès, avouant avoir eu «un comportement inapproprié et à caractère sexuel généralisé envers les étudiantes en sexualisant son pouvoir d'enseignant».

Un comportement qu'il ne nie désormais plus, alors que dans l'interview de Jess Cagle, l'acteur admet avoir été accro au sexe pendant 20 ans et avoir profité d'un cours de «romance contemporaine» qu'il enseignait à l'époque, pour coucher avec ses élèves. «Je l'admets, j'ai couché avec mes étudiantes [...] Et c'était mal», raconte-t-il encore, assurant qu'il n'avait jamais planifié les choses, mais que celles-ci se faisaient naturellement et qu'il en profitait.

La repentance est-elle le début d'une nouvelle vie pour James Franco ? Ce dernier, qui se dit sobre aujourd'hui, explique avoir toujours eu envie d'avoir une relation amoureuse sérieuse, avec le but de se marier et d'avoir une famille, à l'image de ses parents, mais de ne jamais avoir su comment faire. En attendant, il a assuré qu'il avait trompé toutes ses petites amies.