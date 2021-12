Jean-Jacques Goldman, Sophie Marceau, Thomas Pesquet, ... : voici les personnalités préférées des Français en 2021

L’Ifop et le JDD ont publié dimanche 26 décembre 2021, le classement des personnalités préférées de Français pour l’année 2021.

Le classement de cette année divisé entre hommes et femmes est une fois de plus dominé par Jean-Jacques Goldman et Sophie Marceau. Le chanteur est la personnalité masculine préférée des Français pour la onzième année de suite, et l’actrice conserve sa place de numéro chez les femmes pour la troisième fois consécutive.

A la seconde place, l’astronaute, Thomas Pesquet, signe une entrée fracassante dans le podium masculin en gagnant neuf places en un an. Chez les femmes, l’actrice Marion Cotillard gagne trois places par rapport à 2020. Elle avait quitté le podium en 2019, c’est aussi le cas de Florence Foresti. L’humoriste prend la troisième place du classement des personnalités féminines préférées des Français en 2021. Omar Sy perd une place mais reste sur le podium en prenant la troisième place.

Un classement des personnalités préférées stable

Chaque année, les Français se montrent fidèles et votent pour les mêmes personnalités. Ainsi, le top 10 des femmes, s’il varie légèrement dans l’ordre, est composé des mêmes personnalités que l’année dernière. Françoise Hardy fait pour sa part son entrée dans le top 20.

Chez les hommes, l’année est plus changeante puisqu’outre Thomas Pesquet, le top 20 a été marqué par l’entrée de l’acteur Kad Merad et le retour du chanteur Florent Pagny dans le top 10, après deux ans d’absence.

A quatre mois des élections présidentielles, les candidats ont aussi été soumis au vote des Français et pas un n’intègre le Top 50 des personnalités préférées pour l’année 2021.