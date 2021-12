Kanye West achète une maison juste à côté de celle de son ex, Kim Kardashian

Ils seront désormais voisins. Kanye West vient d'acheter la propriété située en face de la maison de son ex-épouse Kim Kardashian à Malibu. Il semble que le rappeur désire rester près de ses quatre enfants.

Pour cela, Kanye West aurait déboursé selon le Daily Mail près de 4,5 millions de dollars.

Cette nouvelle propriété fait un peu plus de 350 mètres carrés et comporte 5 chambres. Il dispose également d'une piscine et d'une écurie pour chevaux.

Se rapprocher de Kim Kardashian

Kanye West semble avoir du mal à vivre sans Kim Kardashian et tente par tous les moyens de la récupérer. Comme lors de son concert avec Drake au LA Memorial Coliseum, où il a complétement revisité les paroles de «Runaway». Le rappeur avait une nouvelle fois déclaré sa flamme à son ex : «J'ai besoin que tu cours tout de suite vers moi, Kimberly», avait-il alors chanté.

Mais la réalité est tout autre car Kim Kardashian est désormais en couple avec l'humoriste Pete Davidson. D'ailleurs, ce dernier aurait déjà fait la connaissance des enfants de Kanye West.