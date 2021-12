Alexandra Lamy se confie sur le jour où elle a raconté sa première fois à son père

Invitée de l’émission «Laissez-vous tenter», Alexandra Lamy s’est confiée sur la relation qu’elle entretenait avec ses parents. Et revient sur ce jour où elle a raconté sa première fois…à son père.

Actuellement en pleine promotion du film Le test, dont la sortie en salles est prévue pour ce mercredi 29 décembre, la comédienne a dévoilé sur RTL une anecdote très personnelle à Yves Calvi sur ce moment très intime de sa vie. «Ma première fois, le matin, je vais dans la salle de bains où se trouvait mon père et je lui dis que j'ai fait ma première fois. Je lui dis que ça ne s'est pas très bien passé, donc je lui raconte. Et là il me dit : ‘pourquoi tu me le racontes à moi ? Je ne peux pas imaginer ma fille, c'est horrible ! Va raconter ça à ta mère !’», commence-t-elle.

Saisie tout à coup par l’émotion, Alexandra Lamy poursuit son histoire, et révèle la manière dont son père a fini par réagir à ses confidences. «Je vais raconter à ma mère et je vois dans l'encadrement de la porte, mon père qui commence à rentrer et qui écoute. Et là il me dit : 'si ça ne s'est pas très bien passé, c'est normal, c'est la première fois. Est-ce que cet homme a fait attention à toi ?' Et d'un coup, il me tient un discours. J'ai trouvé ça formidable parce qu'en fait, c'est un papa avec sa fille et il se demande si cet homme-là a fait attention à sa fille. J'ai donc eu une discussion avec mon père qui était dingue», poursuit la sœur d’Audrey Lamy.