Arnold Schwarzenegger officiellement divorcé après plus de 10 ans de procédure

Enfin. Arnold Schwarzenegger et Maria Shriver, qui sont séparés depuis juillet 2011, viennent de voir leur divorce officiellement prononcé.

Selon le site américain TMZ, les papiers ont été signés et validés par un juge du tribunal de Los Angeles dans la matinée du mardi 28 décembre. Pourquoi la procédure a-t-elle mis autant de temps ? Le tabloïd explique qu’il s’agit à la fois d’un manque de motivation de part et d’autre, et d’un accord de règlement de propriété particulièrement complexe, le couple n’ayant pas signé d’accord prénuptial lors de leur union en 1986. La succession avait été estimée à 400 millions de dollars (354,5 millions d’euros) au moment du dépôt des documents de divorce. Le partage, qui est confidentiel, aurait été fait de manière équitable entre l’acteur et la mère de ses quatre enfants, rapporte TMZ.

«Ils ont travaillé avec un juge privé sur tout cela. Leur famille sait ce qui se passe et cette partie de leur vie est terminée. Ils se respectent toujours, mais maintenant ils continueront à avoir leur propre vie et c'est à peu près tout. Il n'y a pas de drame», affirme une source au site américain Hollywood Life.

Une histoire d'adultère

Le couple s’était séparé en juillet 2011 après la révélation de la paternité de l’acteur concernant Joseph, l’enfant de Mildred Baena, leur ancienne femme de ménage. Qui ressemble à s’y méprendre à son père, et tente de percer à son tour à Hollywood. En 2015, Arnold Schwarzenegger avouait à USA Today avoir «échoué» en tant que mari. Mais qu’il était ravi d’avoir réussi à maintenir une belle relation avec son ex-compagne et leurs enfants malgré les circonstances.

«J'ai beaucoup de chance d'avoir la relation que j'ai avec mes enfants, avec Maria et avec tout le monde, confiait-il. Nous sommes passés à autre chose. Nous avons de très bonnes relations, tous ensemble. (...) Je veux que les enfants sachent combien je les aime, à quel point ils sont géniaux. J'adore être père», se confiait-il.