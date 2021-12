Rétrospective 2021 : Ces couples de stars qui se sont séparés

Crise sanitaire et confinement ont pesé dans la vie de nombreux couples en 2021. Et les célébrités n’ont pas été épargnées par les séparations. Aussi bien en France qu’outre-Atlantique.

En avril dernier, Alessandra Sublet annonçait avoir rompu avec son compagnon, Jordan Deguen, après deux ans et demi de relation. Quelques mois plus tard, en juillet, c’est José Garcia et son épouse Isabelle Doval qui mettaient fin à 28 années de vie commune. Une séparation que personne n’avait vu venir. C’est le cœur lourd que Gil Alma, comédien aperçu dans Nos chers voisins, dévoilait début octobre avoir divorcé d’Aminata, sa compagne depuis 15 ans avec laquelle il a eu deux fils.

Après la tourmente de la cérémonie des César, Corinne Maseiro a annoncé en septembre dernier ne plus être en couple avec Nicolas, qui a partagé sa vie pendant plus de 20 ans. L’héroïne de la série à succès Capitaine Marleau a, selon le magazine Closer, décidé de vivre au sein d’une communauté dans le Nord, et ne souhaite plus mener une vie de couple. Plus récemment, c’est le footballeur Eric Abidal qui s’est retrouvé en pleine procédure de divorce après les révélations sur sa relation extra-conjugale avec la joueuse du PSG, Kheira Hamraoui.

Les stars américaines aussi concernées

Le principal séisme aux États-Unis a été provoqué en février par la rupture entre Kanye West et Kim Kardashian. Une séparation ultra-médiatisée pour le couple glamour, dont les déboires ont largement nourri l’émission de téléréalité L’incroyable famille Kardashian. S’ils sont aujourd’hui ensemble, Ben Affleck et Jennifer Lopez se sont séparés à quelques semaines d’intervalles au début de l’année 2021. Le premier a mis fin à sa relation avec Ana de Armas en janvier, tandis que J-Lo a dit au revoir à Alex Rodriguez en avril.

En novembre, le couple formé par Camila Cabello et Shawn Mendes, deux stars de la jeune génération, ont annoncé leur séparation après deux ans de relation. Gigi Hadid et Zayn Malik, pourtant jeunes parents, ont également décidé de mettre fin à leur histoire d’amour. Après une brève, mais intense romance, Pete Davidson (qui serait en couple avec Kim Kardashian désormais) s’est séparé de Phoebe Dynevor, la star de la série La chronique des Bridgerton. On peut également citer le divorce entre Bill et Melinda Gates après 27 ans de mariage, qui a largement marqué les esprits en mai dernier.