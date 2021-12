Lorie révèle pourquoi elle a «mal vécue» sa relation avec Billy Crawford

Au début des années 2000, le couple formé par Lorie et Billy Crawford affolait les fans en France. Mais la chanteuse n’a pas gardé un bon souvenir de cette idylle, à en croire ses confidences au site Pure Charts.

L’interprète de Je serai (ta meilleure amie) est resté deux ans en couple avec le chanteur et danseur d’origine philippine. Une relation que Lorie, alors au fait de sa gloire, a été contrainte de vivre sous l’œil des caméras. « Cela n’a pas été évident », se souvient-elle, précisant que son premier face-à-face avec les paparazzi avait été un véritable choc.

«Avec Billy, on s'est rencontrés sur des plateaux. Tous les deux, on chantait et tous les week-ends, on se retrouvait. Puis, on a fini par tomber amoureux. Je n'avais aucun problème à parler de lui, et lui à parler de moi. Mais la première fois qu'on s'est retrouvés face-à-face avec des paparazzi, je l'ai tellement mal vécu. Et après, j'avais peur. J'avais peur de ressortir », poursuit celle qui incarne Lucie dans Demain nous appartient.

Si Lorie a eu des difficultés à composer avec cette notoriété envahissante au début de sa carrière, elle a toutefois vécu une vraie histoire d’amour avec Billy Crawford. La preuve avec sa réponse en 2018 à une question posée dans l’émission Je t’aime, etc sur France 2 sur ce qu’elle avait fait de plus fou par amour. «Une fois, j'ai pris l'avion pour aller rejoindre mon compagnon de l'époque à l'autre bout du monde juste pour 6 heures à passer ensemble, et j'avais plus d'heures d'avion que d'heures passées avec lui», confiait-elle. Trop mignon.